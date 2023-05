Haaland, Salah e... Berardi, i numeri del 2023 dell'attaccante del Sassuolo

L'arte dei numeri associata alle abilità in campo. Tutto questo è Domenico Berardi . L'attaccante del Sassuolo è sempre stato decisivo e da sempre protagonista nell'ambiente neroverde. Dalla promozione fino alla prima storica volta in Europa del club emiliano c'è sempre stato lo zampino del classe '94. Gol, assist, giocate e tanto altro. Capitano e trascinatore, dentro e fuori dal campo, anche nei momenti difficili come i vari infortuni accusati nel corso della sua carriera. Da possibile partente sul mercato a colonna portante di un club che ha fatto di Berardi un uomo e un calciatore. Contro la Samdporia l'esterno offensivo ha trovato l'ennesimo centro di questo 2023 superlativo per lui nella sfida chiusa per 2 a 2 .

Berardi, Haaland, Salah, numeri

Si parlava di numeri e con Berardi viene anche semplice farlo. L'attaccante neroverde permette di poter stilare classifiche su classifiche per ogni tipo di giocata o soluzione. In questo 2023 (da gennaio fino alla rete nel pareggio contro la Sampdoria), il classe '94 è entrato in 17 gol del Sassuolo con ben 10 gol e 7 assist. In Serie A nessuno come lui e in giro per l'Europa sono pochi quelli che sono riusciti a superarlo, soltanto due nei top 5 campionati presi in considerazione da Opta. Chi sono? Un certo Erling Haaland (con 20), la macchina da gol del Manchester City pronto a giocarsi la finale di Champions contro l'Inter, e Mohamed Salah del Liverpool (con 19). Numeri che confermano l'importanza di Berardi per il Sassuolo e quanto sia mancato nella prima parte di stagione a causa dell'infortunio che non gli ha dato tregua.