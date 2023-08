Berardi fuori, Dionisi avvisa: "Se siamo questi...Non sono tranquillo"

Esordio di campionato amaro per il Sassuolo di Dionisi. I neroverdi al Mapei Stadium resistono all' Atalanta per 83', ma cadono nel finale subendo due reti.

A decidere la sfida i gol di Charles De Ketelaere (primo gol in Serie A per l'ex Milan) e Nadir Zortea, con quest'ultimo che ha fissato il risultato sullo 0-2 in pieno recupero.

Sassuolo-Atalanta, parla Dionisi

Amaro Alessio Dionisi nel post gara ai microfoni di DAZN, l'allenatore del Sassuolo ha parlato senza peli sulla lingua del caso Berardi: "Ha già detto tutto Carnevali, io non dico altro. Se siamo questi non sono tranquillo. Se mi chiedete di chi ha giocato va bene, Domenico non era disponibile, parlo solo di chi era a disposizione. Di solito nelle squadre segnano sempre gli stessi. Dobbiamo andare a cercare gol con altri giocatori. Ripeto che on posso parlare di chi non era a disposizione".