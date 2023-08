Atalanta ok con De Ketelaere! Roma-Salernitana 2-2: Belotti-Candreva show

L'Atalanta 2-0 sbanca il Mapei contro un Sassuolo privo di Domenico Berardi. Si sblocca De Ketelaere, subentrato nella ripresa e in gol all'83', in pieno recupero raddoppia Zortea, ex della sfida.

Né Paredes, né Renato Sanches, ma Kristensen e Spinazzola sulle fasce, Bove in cabina di regia, Aouar con Cristante a centrocampo. A prendersi la scena nella prima Roma 2023-24 di José Mourinho, privo di Abraham, Dybala e Pellegrini, in tribuna per squalifica e sostituito in panchina da Bruno Conti, è il Gallo Belotti: l'ex Torino, che si è visto annullare un gol dal Var dopo soli cinque minuti, si ripete al 17', abile a resistere alla carica di Fazio, a saltare secco Gyomber e a battere Ochoa. I giallorossi sembrano padroni del campo, Mancini si divora il raddoppio a porta vuota e - all'improvviso, al 35' - si accende il 'laziale' Candreva: riceve sulla trequarti, punta Smalling e 'brucia' Rui Patricio. Ma il talento classe '87 scuola Lodigiani e Monterotondo, alla Juve dal gennaio al giugno 2010, ha in serbo una perla: è il 49' quando aggancia splendidamente il bel cambio gioco di Bradaric sul vertice sinistro dell'area di rigore capitolina e sigla il meraviglioso 2-1 della Salernitana con un mancino a giro. Mourinho si gioca le carte Paredes-Sanches-Zalewski-Karsdorp al 65' e i padroni di casa si ricompongono e si regalano un finale all'assalto, grazie alla zuccata di Belotti su assist dell'argentino ex Juve.

