Dionisi: "Primo tempo? Speravo finisse presto. Oggi mi hanno deluso tutti"

Alessio Dionisi ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta interna del Sassuolo contro la Lazio decisa dalle reti di Felipe Anderson e Luis Alberto . Il tecnico degli emiliani ha dichiarato: "A fine primo tempo dovevamo ricostruire l'autostima, dovevamo fare una partita diversa. La Lazio ha giocato da 8 e noi da 4,5, con errori da 3. Speravo finisse presto il primo tempo perché non siamo riusciti a fare niente di quello che dovevamo fare. Gli errori ci stanno, ma è stato un continuo".

Così Dionisi su Ruan Tressoldi

Brutta la prova di Ruan, sostituito all'intervallo, con Dionisi che ha commentato così: "Se avessi pensato solo alla partita di oggi l'avrei tolto prima, ma non lo avrebbe capito per il futuro. Deve migliorare e noi dobbiamo aiutarlo perché si allena bene ed è cresciuto. Ho aspettato il primo tempo a toglierlo perché non l'avrebbe aiutato toglierlo prima". Poi sull'attacco rimasto a secco ha affermato: "Sono stato deluso un po' da tutti a dir la verità".