Dionisi, Sassuolo-Spezia: "Voglio delle risposte da tutti"

Sassuolo-Spezia, conferenza Dionisi

Alessio Dionisi ha analizzato la prossima sfida contro lo Spezia: "L'avversario di domani è da rispettare. La nostra storia ci insegna: il primo turno dell'anno scorso lo abbiamo perso giocando con una squadra di Serie B. Dobbiamo essere bravi nell'approcciarla nella maniera corretta e far venire fuori i nostri valori in una gara complicata. Stanno vivendo un momento un po' così, ma ne verranno fuori. Noi li dobbiamo rispettare e fare di tutto per metterli in difficoltà". Poi sui dubbi di formazione: "Domani in campo chi merita. Ci sono diversi ragazzi che avrebbero meritato più spazio e dunque terrò in considerazione tutto. La volontà è quella di coinvolgere più giocatori possibili perché meritano di essere coinvolti perché chi è entrato ha fatto bene, chi ha giocato ha fatto bene, e dobbiamo crescere da questo punto di vista". In chiusura sul momento: "Abbiamo avuto alti e bassi. Contro il Bologna male nell'approccio, ma siamo stati bravi a recuperare, possiamo essere più efficaci davanti e creare di più. Errori? Li paghiamo a caro prezzo. Vogliamo dare continuità ai risultati. La partita di domani deve dare delle risposte".