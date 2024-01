Dionisi: "Sassuolo, tanti giovani: un dato fa riflettere". Sul mercato...

Momento decisamente no per il Sassuolo , che dopo le prestigiose vittorie consecutive contro Juventus ed Inter , è incappato in 12 gare in cui ha ottenuto un solo successo, contro l' Empoli il 26 novembre. Per il resto, sono arrivate 7 sconfitte e 4 pareggi. Non è andata meglio in Coppa Italia , dove qualche giorno fa i neroverdi hanno perso contro l' Atalanta in un match senza storia . Ora torna il campionato, di fronte la Fiorentina di Italiano per provare a rialzarsi.

Sassuolo-Fiorentina, parla Dionisi

A presentare la sfida in conferenza stampa il tecnico Alessio Dionisi: "Siamo una squadra giovane: contro l'Atalanta avevamo 40 anni in meno complessivamente, e su 11 giocatori è davvero tanto. L'incoscienza nei giovani è un vantaggio, ma l'inesperienza è uno svantaggio. Non faremo 21 punti in 7 gare, abbiamo qualche punto in mano ma la nostra classifica è questa, potete anche riascoltare le mie conferenze ad inizio anno". L'umore dello spogliatoio non è dei migliori: "C'è il clima di una squadra che gioca per vincere ma non riesce. C'è rabbia, ma non bisogna essere abbattuti. Nello sport non servono solo qualità fisiche e tecniche, ma anche quelle mentali. Sta a noi dimostrare quante di quelle mentali abbiamo".

Domani la Fiorentina: "È quarta in classifica, ha due squadre: pur con qualche defezione, loro sono costruiti per giocare su più competizioni, e lo sta dimostrando con grandi successi. Bisogna liberare la testa dalla negatività: non è una cosa scontata, ma stiamo lavorando per andare oltre". Si è aperto il mercato, ed è iniziata a circolare insistentemente la voce di un possibile ritorno di Stefano Sensi: "Di mercato ne parlo con la società, non è il momento di perdere tempo nel parlarne in interviste. Abbiamo le risorse interne per raggiungere il nostro obiettivo: con il club ho parlato, se lo riterrà opportuno interverrà".