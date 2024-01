Dionisi: "Berardi? A febbraio non lo vedremo. Abbiamo Castillejo"

Il Sassuolo è in un periodo molto complicato e in settimana ha perso anche Berardi per infortunio . L'attaccante italiano ha dovuto operarsi per un problema al menisco e salterà le prossime partite. In vista del match contro il Monza, Dionisi in conferenza stampa ha fatto chiarezza sulla sua condizione, sui tempi di recupero e sui sostituti.

Monza-Sassuolo, la conferenza di Dionisi

Dionisi ha parlato subito dell'infortunio di Berardi: "Non è che un solo giocatore cambia le sorti di una squadra. Dobbiamo convincerci che è un'opportunità. Ovvio che nessuno avrebbe voluto rinunciare a lui, è già successo per un periodo più lungo l'anno scorso, la squadra si era compattata. È normale che con lui si fanno delle cose e senza di lui altre, ma abbiamo un giocatore importante in quel ruolo, Castillejo, che ha giocato poco ma è un giocatore forte. Non dobbiamo pensare a chi non c'è altrimenti è solo un alibi. Tempi di recupero? Non sono un medico. Sapete qual è stata l'operazione, non posso dare tempistiche per non essere smentito, ma realmente sappiamo che per 3-4-5 partite, nel prossimo mese non lo vedremo, poi vediamo. Questa di tutte le notizie è stata la migliore, c'era grande preoccupazione quando si è fatto male in allenamento".

Sul Monza: "Loro hanno un'identità ben chiara, fanno del palleggio la loro qualità, ed è una squadra che crea e concede". Su Doig: "Un ragazzo giusto e domani giocherà. In questa squadra farà bene, ma non è che possiamo pensare che non sbaglierà mai o risolverà tutti i nostri problemi, perché è un 2002 che arriva da ultimo". Su Boloca ed Erlic, che hanno avuto qualche problema in settimana: "Saranno a disposizione. non hanno giocato in amichevole (contro la Virtus Verona ndr), ma ieri hanno fatto l'allenamento e domani verranno con noi, poi vedremo se giocheranno dall'inizio o a partita in corso, fa la differenza la testa e anche le gambe". Sugli assenti: "Oltre Berardi non ci saranno Vina che è andato via e Toljan".