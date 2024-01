Berardi infortunato, brutte notizie per il Sassuolo: necessaria operazione

Il Sassuolo dovrà fare a meno di Domenico Berardi per le prossime gare perché l'operazione lo terrà fuori a lungo. Si teme un lungo stop per l'attaccante esterno dopo l'esito degli esami a cui è stato sottoposto questa mattina. Di seguito la nota del club a confermare la risposta negativia dopo il problema accusato in allenamento: "Il calciatore Domenico Berardi, nel corso dell’allenamento di ieri, ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti, effettuati in mattinata, hanno evidenziato una sottile lesione longitudinale composta del menisco mediale. Il calciatore si sottoporrà ad intervento chirurgico in data odierna".