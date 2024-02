Bigica dopo Sassuolo-Napoli: "A Verona una finale. Berardi? È fondamentale"

REGGIO EMILIA - "Ho cercato di alimentare l'aspetto psicologico dei ragazzi, contro il Verona comincerà il nostro campionato ". Queste le parole di Emiliano Bigica , allenatore del Sassuolo intervenuto ai microfoni di Dazn in seguito alla sconfitta casalinga per 6-1 contro il Napoli: "Ovviamente preparare la partita in due giorni era proibitivo. Ho cercato di toccare le giuste corde dal punto di vista psicologico per uscire da una situazione oggettivamente pesante", spiega il tecnico dei neroverdi, subentrato domenica a Dionisi .

Le parole di Bigica

"La partita di Verona sarà una finale, fare bene là sarà la mia priorità. Abbiamo cercato di pressare forte ed andare in avanti velocemente, ma il Napoli - ha analizzato Bigica - è una squadra con qualità nel palleggio e che in contropiede ti fa male, come successo quando ci siamo allungati, subendo un gol dietro l'altro. Questa è una fragilità del momento, dobbiamo ritrovare coraggio e fiducia sapendo che davanti non ci sarà sempre il Napoli. Berardi? Domenico per noi è fondamentale, oggi è venuto in panchina perché nella partitella di ieri l'ho visto bene. Resta a disposizione così come altri che recuperiamo e che saranno utili alla causa".