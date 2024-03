Sassuolo, Ballardini torna in Serie A e ritrova Berardi: "A disposizione"

Sassuolo, Ballardini si presenta

Il tecnico spiega, in primis, come mai ha accettato di allenare il Sassuolo: "Avrei detto si soltanto ad una società del genere, l'avevo detto anche ai miei collaboratori: per me è uno stimolo. Ho dormito poco perché ho visto tante partite: quando arrivi in un nuovo club devi farti conoscere, cercando di far capire ai calciatori cosa chiediamo. Chiaramente non si può pensare ad uno stravolgimento in due giorni, magari ci si concentra su due aspetti come quello difensivo e quello offensivo. Sui tanti gol presi io vedo responsabilità di squadra, serve occupare bene il campo: gli attaccanti che devono pressare, i centrocampisti che devono fare filtro, e così anche la difesa ne trarrà giovamento". Il discorso si sposta sui singoli e sulla corsa salvezza...