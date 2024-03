Ballardini, la frase sulla classifica. Thorstvedt: "Il mio gol per Berardi"

Ballardini e la classifica del Sassuolo

Domenica un altro match impegnativo per il Sassuolo: "Da domani penseremo al match di domenica con la Roma: chiaro che dispiace non avere Thorstvedt e Doig (entrambi out per squalifica, ndr), ma abbiamo un gruppo di ragazzi che quando vengono chiamati a giocare ce la mettono tutta: sopperiremo anche a questo. La classifica? Sappiamo tutti qual è, non abbiamo bisogno di guardarla. Siamo concentrati su cosa fare per ottenere il meglio. Dobbiamo concentrarci sempre di più, fare sempre meglio le due fasi di gioco. Una volta che io e la squadra ci siamo conosciuti per bene, i ragazzi devono dimostrare di avere ben chiaro cosa fare con e senza palla. Thorstvedt ha detto salvezza più vicina? E’ norvegese, non ha capito bene… (ride, ndr). Mi piace perché lui è così e va benissimo, ha un’altra mentalità, ma ha comunque capito il momento, che non è dei migliori". E a proposito di Thorstvedt...