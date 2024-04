Ballardini: "Gli altri dovrebbero faticare a farci gol. Ci è mancato tutto"

Dopo tre pareggi di fila, il Sassuolo torna alla sconfitta in casa contro il Lecce . Un risultato amaro in un match delicato per l'obiettivo salvezza. Decisivi i gol di Gendrey, Dorgu e Piccoli alla fine di una sfida in cui neroverde non sono stati quasi mai pericoli. Ballardini ne ha parlato alla fine dei novanta minuti ai microfoni di Dazn.

Sassuolo-Lecce, le dichiarazioni di Ballardini

"Cosa è mancato? Tutto, in campo abbiamo fatto fatica e non siamo stati attenti, aggressivi e determinati. Il Lecce ha giocato da squadra e ha meritato di vincere" - ha spiegato Ballardini. Poi l'allenatore ha proseguito: "La chiave per migliorare? Allenamento e scelte giuste, è una nostra responsabilità. Contro di noi gli altri dovrebbero far fatica a farci gol, oggi invece è stato facilissimo. Siamo in un momento difficile, durante la settimana vedo ragazzi con qualità e gli uomini emergono soprattutto in queste circostanze difficili. Ricordo che non siamo distanti dalla quart’ultima e ancora tutto è in gioco. Dobbiamo fare un lavoro psicologico e tattico. Squalifica Laurienté? Abbiamo una rosa con giocatori che non hanno le sue qualità, ma che sono interessanti. Poi la squadra non deve dipendere da un calciatore".