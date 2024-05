Ballardini sicuro: "Il Sassuolo che ha battuto l'Inter vale la Serie A"

Il Sassuolo non ha più possibilità di sbagliare e contro il Cagliari sarà l'ultima spiaggia. Ballardini lo sa bene e per cercare di conquistare la salvezza ha le idee molto chiave, r ivedere la stessa squadra che ha vinto contro l'Inter : "Devono uscire quei valori, altrimenti saremo fuori dalla lotta per rimanere in Serie A".

Sassuolo-Cagliari, la conferenza di Ballardini

L'allenatore del Sassuolo è ritornato a parlare sul match contro l'Inter, che ha scatenato molto dibattito nella lotta salvezza: "Bisogna anche dare dei meriti alla squadra, che dopo due partite disastrose contro Lecce e Fiorentina e dopo aver preso 8 gol, ha avuto la forza di fare questa prestazione. Poi siamo stati premiati dal risultato, dopo due gare fatte molto male". Poi ha proseguito: "Abbiamo dei valori importanti, che sono umani, tecnici, di generosità, di voglia di fare bene e devono uscire altrimenti saremo fuori dalla lotta per rimanere in Serie A". Poi una buona notizia su Defrel: "Si è allenato da giovedì in avanti con la squadra, quindi è disponibile. Gli indisponibili sono i soliti, quindi Berardi e Castillejo". Verso il Cagliari: "Quello che mi dà delle buone sensazioni è proprio la squadra, le cose che ho sempre sottolineato, le qualità e la serietà di questa rosa, questo è quello che mi dà la forza di dire che noi domani faremo la partita che serve. Giochiamo contro un avversario che è in un momento delicato. Hanno 4 punti in più di noi e sarà dentro o fuori. Dobbiamo toglierci la pesantezza che arriva in questi momenti e che ci ha portato al calo contro il Genoa. Dobbiamo giocare con serietà, generosità, consapevolezza e chiarezza, come sappiamo".