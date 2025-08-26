Matic è ufficiale al Sassuolo: "Calciatore più titolato mai approdato in neroverde"

"Il centrocampista serbo, è il calciatore più titolato mai approdato in neroverde". Il Sassuolo ha ufficializzato così l’acquisto di Nemanja Matić , mediano serbo classe 1988, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. L’accordo prevede un rinnovo automatico per un’ulteriore stagione al verificarsi di specifiche condizioni contrattuali. Soprannominato “The Wolf” per il suo stile di gioco aggressivo e determinato, rappresenta un innesto di altissimo livello per il club emiliano. Dotato di grande personalità, qualità tecniche e visione di gioco, porta con sé un bagaglio di esperienza internazionale raro. L’arrivo di un profilo così prestigioso segna un passo importante per il Sassuolo, dopo il ko casalingo con il Napoli , aggiunge alla sua rosa un vero leader, capace di guidare in campo e nello spogliatoio. Carisma, temperamento e successi: Matić, dopo la parentesi alla Roma , è pronto a lasciare il segno anche in Emilia.

Una carriera tra Serbia, Inghilterra, Portogallo e Italia

Nato a Sabac il 1° agosto 1988, Nemanja Matić si forma nei vivai di due delle principali squadre serbe, la Stella Rossa e il Partizan. I suoi primi passi tra i professionisti arrivano con Jedinstvo Ub, Kolubara e infine il VSS Košice, dove si mette in mostra al punto da ottenere le prime chiamate in nazionale. La svolta arriva nel 2009 con il trasferimento in Premier League al Chelsea, dove vince la sua prima FA Cup. Dopo una breve parentesi in prestito al Vitesse nei Paesi Bassi, si afferma definitivamente con il Benfica, diventando uno dei protagonisti della squadra portoghese. Nel 2014 ritorna al Chelsea, questa volta da titolare fisso, e sotto la guida di José Mourinho conquista due titoli di Premier League e una Coppa di Lega. Nel 2017 passa al Manchester United, dove colleziona oltre 120 presenze e gioca da titolare anche in ambito europeo. Nel 2022 approda alla Roma, ritrovando Mourinho e contribuendo in modo decisivo al percorso che porta i giallorossi fino alla finale di Europa League. Successivamente, la sua carriera prosegue in Francia, con le maglie del Rennes e del Lione.

Numeri da campione e una bacheca ricca di trofei

La carriera di Nemanja Matić è costellata da grandi successi e cifre da fuoriclasse. In Premier League ha disputato ben 251 partite, mentre nelle competizioni UEFA europee ha collezionato 107 presenze, dimostrando costanza e affidabilità a livello internazionale. Con la nazionale serba ha giocato 48 partite ufficiali, affermandosi come uno dei punti di riferimento del suo Paese. Il suo palmarès è impressionante: 3 titoli di Premier League con il Chelsea, una FA Cup, una Coppa di Lega inglese, un campionato portoghese con il Benfica, 3 Coppe di Lega portoghesi e una Coppa di Slovacchia. A livello individuale, è stato insignito per due volte del titolo di Calciatore Serbo dell’Anno. Nessun altro giocatore arrivato a Sassuolo ha mai vantato un curriculum così vincente: Matić è il calciatore più titolato della storia neroverde, pronto a mettere la sua esperienza al servizio della squadra.