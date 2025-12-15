Tuttosport.com
Berardi in un top club, Carnevali: “È un campione. Laurienté? Se ci chiamano…”

Parla l’ad del Sassuolo: “Quando vendi un giocatore devi sapere con chi rimpiazzarlo”
2 min
Berardi in un top club, Carnevali: “È un campione. Laurienté? Se ci chiamano…” © LAPRESSE
Il Sassuolo in Serie A di certo non sembra una neo promossa. La squadra di Grosso sta esprimendo un bel calcio e anche a San Siro contro il Milan hanno mantenuta intatta la loro identità, strappando un pareggio. La salvezza sembra al sicuro e i neroverdi potrebbero anche sognare qualcosa di grande. Il tecnico degli emiliani sta mettendo in luce molti giocatori. Per Berardi e Laurienté di certo non servono presentazioni e anche Carnevali ne ha parlato. L'ad del club ha confermato la volontà di volere tenere la rosa intatta a gennaio, ma è consapevole anche delle possibili offerte che potrebbero arrivare.

Berardi, Laurienté e il mercato Sassuolo: parla Carnevali

"Ho sempre sperato che Berardi potesse continuare in questa società, ma se fossi in un club importante penserei di acquistarlo perché è un campione". Così l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, intervenuto su Gr Parlamento nella puntata  de 'La Politica nel Pallone'. Tra i pezzi pregiati del club neroverde c'è anche Laurienté. "Se qualche società ci chiama, valuteremo. Ma a gennaio ci piacerebbe mantenere la squadra così come è adesso. Non poniamo limiti a nulla, Laurienté ha grandi qualità e abbiamo già avuto delle richieste nello scorso anno", ha ricordato l'ad dei neroverdi. "Ora possono arrivare opportunità interessanti e dobbiamo tenerle in considerazione", ha aggiunto. "Se 30 milioni possono bastare? Sì, ma non è un discorso di valutazione. Bisogna valutare i momenti e le situazioni. Quando vendi un giocatore, devi sapere con chi rimpiazzarlo", ha poi concluso.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

