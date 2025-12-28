Grosso: “Sassuolo, c’è un po' di rammarico, abbiamo creato 3-4 azioni nitide. Muric? Potenziale big"

Grosso: "Pinamonti? Ce lo teniamo"

"Abbiamo fatto una bella partita, con degli errori ma avendo creato tante occasioni. Usciamo dal campo con un punto e qualche rammarico. Muric? È un potenziale grandissimo portiere. Ha grandi doti e se riesce a riconoscerle meglio può diventare davvero di alto livello - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Sono stati bravi oggi e in questa prima fase di campionato. Le difficoltà sono sempre dietro l'angolo ma le vediamo chiaramente. Sia prima della partita che all'intervallo sapevo che potevamo creare tanto perché il Bologna può essere messo in difficoltà con coraggio. Lo abbiamo fatto, a tratti, e vogliamo migliorarci ancora. Tante squadre giocano con i quinti larghi, noi facciamo cose diverse ma voglio dare coraggio ai giocatori e proporre cose nostre. Mi piacerebbe, quando abbiamo equilibrio in mezzo al campo, avere tutti e due i terzini in grado di creare gioco. Con la lucidità giusta cercheremo di fare il massimo. Se Pinamonti è da Nazionale? Oggi Andrea ha fatto una grandissima partita, con qualità. Ha vinto tanti duelli e pulito tanti palloni. Sono molto contento di come sta facendo, peccato perché poteva essere letale. È un giocatore forte, ce lo teniamo e proveremo a fare quello che stiamo facendo".

Grosso: "Muharemovic? Con un po' di cattiveria..."

"Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché venire qui e fare la partita che abbiamo fatto non era semplice - ha aggiunto in conferenza stampa - . Usciamo dal Dall'Ara con qualche rammarico, dunque il senso è che siamo stati bravi. Ad inizio ripresa abbiamo preso un contropiede che non dovevamo prendere, ma poi dopo il pareggio abbiamo avuto due occasioni importanti per dare una spallata alla partita. Ci teniamo il punto che è fondamentale per arrivare dove volevamo arrivare. I 3 cambi? Ho cambiato i due esterni per dare vivacità, poi per il resto gli altri stavano bene e ho preferito giocare così. Pinamonti ha fatto una grandissima partita facendoci salire spesso vincendo duelli con Lucumì. Sicuramente se avesse segnato sarebbe stato il migliore in campo. La partita è stata dai grandi ritmi e ne ha risentito un po' la lucidità sotto porta. Sono contento che a fine partita Muharemovic lo abbia consolato perché è quello su cui lavoriamo in settimana. Comunque l'ho visto vispo e la palla gol che ha sciupato se l'è creata lui, non so se con qualcun altro l'avremmo creata. L'ho visto nel vivo della partita e mi piace perché è intelligente calcisticamente. Se avesse un pizzico di cattiveria in più sarebbe ancora più forte. Il bilancio del 2025? Sono successe tante cose belle, ma non abbiamo tempo per spolverare i ricordi. Serviranno tanti punti per arrivare dove vogliamo e dobbiamo giocare le partite con la mentalità giusta. La modalità che stiamo mostrando mi piace perché stiamo valorizzando molti giovani coadiuvati da ragazzi più esperti. Idzes e Muharemovic? L'asse centrale ha funzionato benissimo, siamo stati bravi e quando si è forti al centro si riesce a spostare tutto il baricentro della squadra in avanti".