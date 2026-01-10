Grosso dopo Roma-Sassuolo: "Siamo calati per varie ragioni, non voglio cedere alla tentazione di..."

ROMA - "Abbiamo fatto una bella partita , siamo stati dentro la gara e abbiamo creato presupposti per passare in vantaggio. Ovviamente abbiamo subito anche la qualità degli avversari, che è indiscussa". Così, ai microfoni di Dazn, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso commenta la sconfitta subita all'Olimpico dalla Roma di Gasperini: "Siamo stati bravi e abbiamo creato: quando in questi campi crei e non segni, la partita diventa pericolosa come è stata per noi nel finale. Peccato, però dobbiamo essere bravi a tenere testa a questo campionato difficile e ogni gara provare a fare quello che abbiamo fatto oggi per larghi tratti. Ci prendiamo le cose positive e anche quelle negative , dobbiamo essere bravi a leggere bene le partite nel finale quando abbiamo concesso troppe occasioni".

L'analisi di Grosso

"Dopo il gol subito la squadra si è spaccata? Nel finale siamo calati un pochino per varie ragioni, ma non voglio cedere alle tentazioni di trovare alibi. Fa parte di questo nostro percorso: ora siamo dentro a un po' di turbolenze, ma dobbiamo essere bravi a ricreare i presupposti per trovare il sereno. I ragazzi mi sono piaciuti per larghi tratti, quello che abbiamo fatto noi non era facile. Bene le cose positive e quello che c'è da migliorare lo sappiamo e ci lavoriamo. Koné chi mi ricorda? Faccio fatica a fare un nome, ma è un ragazzo che ha uno strappo importante e che è cresciuto tantissimo nella continuità della partita. Quando raggiunge i suoi picchi, sono veramente alti. Ha avuto due occasioni importanti, poteva fare meglio. Abbiamo ragazzi con un bel potenziale, che talvolta viene espresso e talvolta no. La continuità fa parte della crescita", ha concluso Fabio Grosso.