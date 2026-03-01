Grosso, l'ex Juve diventa grande: "Sassuolo incredibile, questa entra nella storia"

"Oggi abbiamo giocato una gara pazzesca. I ragazzi hanno scritto il loro nome negli annali di questo club. Abbiamo preso quella ciliegina che cercavamo da un po'. Abbiamo giocato contro una squadra fortissima che forse ha lasciato qualche energia sui campi di Champions". Queste le parole di Fabio Grosso , allenatore del Sassuolo , ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 2-1 conto l' Atalanta . "Thorstdvedt ha fatto un gol bellissimo. Sottolineiamo sempre le qualità dei nostri giocatori quando proponiamo gioco, ma oggi anche i difensori hanno fatto una gran partita".

Le parole di Fabio Grosso

"Ai ragazzi ho ripetuto che serviva uno sforzo più fisico che mentale per giocare in questa situazione difficile. I miei giocatori hanno fatto qualcosa di davvero grande". Sugli obiettivi del Sassuolo per il finale di stagione, Grosso ha aggiunto: "Ogni tanto ci dimentichiamo che siamo una neopromossa. Non è facile, anche se ti integri, quando arrivi dalla Serie B. Prendiamoci quello di buono che stiamo facendo e non poniamoci limiti. La matematica non ci dà ancora per salvi, ma oggi abbiamo messo un mattone importante".