Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Grosso, l'ex Juve diventa grande: "Sassuolo incredibile, questa entra nella storia"

Il tecnico degli emiliani è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria in casa contro l'Atalanta
2 min
Grosso, l'ex Juve diventa grande: "Sassuolo incredibile, questa entra nella storia" © ANSA
Sassuolo

Sassuolo

Tutte le notizie sulla squadra

"Oggi abbiamo giocato una gara pazzesca. I ragazzi hanno scritto il loro nome negli annali di questo club. Abbiamo preso quella ciliegina che cercavamo da un po'. Abbiamo giocato contro una squadra fortissima che forse ha lasciato qualche energia sui campi di Champions". Queste le parole di Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 2-1 conto l'Atalanta. "Thorstdvedt ha fatto un gol bellissimo. Sottolineiamo sempre le qualità dei nostri giocatori quando proponiamo gioco, ma oggi anche i difensori hanno fatto una gran partita".

Le parole di Fabio Grosso

"Ai ragazzi ho ripetuto che serviva uno sforzo più fisico che mentale per giocare in questa situazione difficile. I miei giocatori hanno fatto qualcosa di davvero grande". Sugli obiettivi del Sassuolo per il finale di stagione, Grosso ha aggiunto: "Ogni tanto ci dimentichiamo che siamo una neopromossa. Non è facile, anche se ti integri, quando arrivi dalla Serie B. Prendiamoci quello di buono che stiamo facendo e non poniamoci limiti. La matematica non ci dà ancora per salvi, ma oggi abbiamo messo un mattone importante".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sassuolo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS