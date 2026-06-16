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Sassuolo, chi ha preso il posto di Carnevali: il comunicato ufficiale

La società emiliana ha un nuovo amministratore delegato che ha appena sostituito quello passato alla Juventus
1 min
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Sassuolo

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Veronica Squinzi è il nuovo amministratore delegato del Sassuolo, dopo l'addio di Giovanni Carnevali passato alla Juventus. Lo rende noto lo stesso Sassuolo sul proprio sito, con l'aggiornamento dell'organigramma deciso da Mapei SpA, nell’ambito dell’assemblea della controllata US Sassuolo Calcio. Presidente del Consiglio di Amministrazione è Carlo Rossi, Vicepresidente e Consigliere Marco Squinzi, mentre Amministratore Delegato e Direttore Generale è Veronica Squinzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sassuolo

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