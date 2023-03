Spezia-Verona, conferenza Semplici: Zurkowski, i tifosi e l'atteggiamento in campo

Spezia-Verona, le parole di Semplici

Leonardo Semplici ha analizzato la sfida contro il Verona: "Nel primo tempo i ragazzi non mi sono piaciuti. C'era troppa tensione e non abbiamo sviluppato il gioco per come lo avevamo preparato. La ripresa è stata straordinaria, mi sarebbe piaciuta vederla anche nel primo tempo. Volevo vincerla per dare continuità dopo il pari contro l'Udinese. Ringrazio i tifosi, che oggi ci hanno accolto anche per strada e ci sono stati vicini in campo. Questo connubio penso sia determinante, per lottare per questi valori e questa maglia. Nello spogliatoio parlo al termine dicendo le cose positive. Rimarco cosa è andato e cosa non è andato, qualsiasi sia il risultato".

Poi le parole sui singoli: "Zurkowski? Si è dimostrato in buona condizione e l'ho sfruttato. Mi auguro possa divnetare determinante per noi in questo finale di stagione. Ma sono entrati bene anche Kovalenko e Shomurodov. Inter? Ancora non ci ho pensato. Mancherà Reca e forse chiederò qualche sforzo a qualcuno. Giocare a tre? Poco importa, mi interessano i concetti e lo sviluppo in campo". In chiusura sull'arbitro: "Oggi era il migliore in Serie A, non giudico queste situazioni e devo pensare ai mie giocatori".