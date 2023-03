Spezia, 1-1 l’amichevole col Monaco: Coulibaly risponde a Caldara

Il ko in campionato contro il Sassuolo e ora la pausa, ma lo Spezia conserva il ritmo partita durante la sosta per le nazionali. Non solo sessioni di allenamento dunque, ma anche un prestigioso test amichevole come quello disputato contro il Monaco . Conferme ma anche tanti esperiementi per i bianconeri allenati da mister Semplici: diversi i primavera schierati, ma anche qualche nuova soluzione come Agudelo falso nove nel tridente offensivo.

La partita e le parole di Semplici

L'incontro, disputato al Monaco Training Center, si è concluso in parità con il risultato di 1-1. Per lo Spezia in gol Caldara dopo appena 5' di gioco, per i biancorossi invece la rete è stata siglata da Coulibaly poco prima dell'intervallo. Al termine del match questa l'analisi del tecnico bianconero Leonardo Semplici: "Bella giornata e bella partita in uno dei centri di allenamento più belli d'Europa e contro una squadra di valore. Questo test mi è stato utile soprattutto per valutare chi fino ad ora ha avuto meno spazio, ragazzi che mi hanno dato ottime sensazioni. Speriamo di recuperare qualche calciatore che oggi era assente, oltre ad augurarci che le condizioni di chi torna dalle nazionali siano buone per arrivare al match contro la Salernitana al meglio". Commento finale anche di Salva Ferrer, schierato da titolare: "Abbiamo dimostrato di stare bene e di potercela giocare alla pari anche con grandi squadre. È stata una bella gara, per intensità e qualità".