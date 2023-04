Semplici, conferenza Spezia-Monza: Shomurodov, Verde, le ultime su Nzola

Semplici e il match con la Sampdoria

A due giorni dal match contro il Monza, queste le parole in conferenza stampa del tecnico bianconero Leonardo Semplici: "Dopo la gara contro la Sampdoria, c’era l'amarezza di non essere riusciti a portare a casa i tre punti, soprattutto per come si era espressa la squadra, ma in generale è stata una partita che poteva finire con più gol, perché le occasioni create sono state davvero tante. I ragazzi hanno messo in campo la giusta determinazione, offrendo anche continuità e si è visto un buono Spezia che ha creato anche i presupposti per vincerla, ma è chiaro che dobbiamo essere più cinici per riuscire a trovare una vittoria che ci permetterebbe di avvicinarci all’obiettivo. È chiaro che se guardiamo alla prestazione, dal punto di vista del risultato avremmo dovuto raccogliere di più, ma stiamo trovando l’equilibrio che ci mancava, i presupposti per fare più di un gol e la mentalità giusta che ti fa comandare il gioco. Ho a disposizione un gruppo eccellente, che lavora con impegno e che non fa senitre la mancanza degli assenti. Mi fido molto di loro e sono convinto che chiunque scenda in campo saprà dare il suo contributo al meglio".