Semplici, conferenza Lecce-Spezia: “Ripetere la gara con il Milan”

Lecce-Spezia, le dichiarazioni di Semplici

L'allenatore ha parlato dei prossimi avversari, facendo leva sull'ottima prestazione della scorsa giornata contro il Milan: “Abbiamo lavorato con la testa diversa, perché il risultato e la prestazione ci hanno dato fiducia e spensieratezza, cosa che nelle ultime partite non era successo con i risultati che non arrivavano. Ma non abbiamo ancora fatto niente. Il risultato ci rilancia, ma sta a noi dare continuità. La vittoria col Milan è stata straordinaria, per noi e i tifosi, ma va dato seguito andando a Lecce con la solita attenzione e cattiveria che abbiamo messo contro i rossoneri. Sappiamo di affrontare una squadra di valore in un ambiente caldo, stiamo cercando di prepararci al meglio per fare una grande prestazione, che ci servirà per fare risultato”. Sulla quota salvezza: “È prematuro. Una settimana fa avevo preventivato un punteggio ma ora penso sia inutile, dovremo affrontare queste partite con il massimo impegno e determinazione. Non vogliamo permetterci di perdere la categoria che questa società ha lottato per raggiungere. Sta a noi dare continuità a questo percorso e proveremo di fare questo finale al meglio”. Sui moduli: “Abbiamo lavorato su tutti e due i moduli perché la squadra li conosce. Stiamo cercando di capire quelle che sono secondo noi le caratteristiche dei giocatori. Stiamo valutando, la decisione sarà presa all’ultimo. I ragazzi si sono espressi molto bene domenica e vedremo quale sarà il modulo, dall’inizio o a partita in corso”. Su Shomurodov e Bastoni:“Con il 3-5-2 stiamo pensando a Shomurodov che è una alternativa importante. Si è fermato Caldara, che domenica in riscaldamento aveva un problema alla caviglia. Bastoni non è recuperato, ma siamo abbastanza decisi. Qualche problemino c’è, stiamo valutando bene gli undici iniziali”.