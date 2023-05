Semplici, Spezia-Torino e l'obiettivo salvezza: "A Roma servirà di più"

Spezia-Torino, le dichiarazioni di Semplici

L'allenatore ha parlato della brutta sconfitta contro il Torino: "Dopo il 2-0 siamo spariti dal campo. Il Torino ha una squadra diversa dalla nostra, ma siamo proprio usciti dalla gara anche in maniera abbastanza inspiegabile. Le prestazioni precedenti non avevano dato queste avvisaglie, abbiamo fatto male e c'è poco da dire. Fare queste prestazioni davanti alla nostra gente dispiace. Potevamo fare una partita diversa, avevamo un avversario di valore ma se dovevo perdere volevo farlo in altro modo. C'è da riordinare le idee e da preparasi al meglio per la Roma, sperando che anche gli altri facciano risultati come il nostro, altrimenti diventa difficile salvarsi. Sotto questo aspetto penso che i ragazzi abbiano il desiderio di reagire. Dobbiamo ricaricarci, le speranze ci sono sempre e dobbiamo andare a Roma con altro spirito e mentalità per uscire con un altro risultato". Poi sui tifosi: "Chiaro non siano contenti, vogliono una squadra diversa e oggi hanno ragione. Negli ultimi venti minuti la squadra è quasi uscita dal campo. È un aspetto che non è piaciuto a noi, figurarsi ai tifosi. Questo è il dispiacere maggiore. Shomurodov fuori? "È stata una scelta tecnica".