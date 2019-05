Serie A Torino, Belotti: «Champions? Pensiamo a fare 6 punti, poi vedremo»

TORINO - "Il Sassuolo mi porta bene per le rovesciate, avrei potuto fare anche la terza". Così Andrea Belotti dopo la gran vittoria in rimonta sui neroverdi e lo splendido gol del momentaneo pareggio: "Sono contento per la vittoria e per aver due gol dopo avere sbagliato il rigore nel primo tempo. Devo ringraziare i miei compagni che nell'intervallo mi hanno aiutato. Hanno anche pronosticato la mia doppietta ed hanno avuto ragione. Quale rovesciata preferisco? Belle tutte e due, ma non la cercavo, sono un attaccante istintivo e quando mi arriva il pallone cerco sempre e solo un modo per metterlo in rete. Consigli? Mi ha guardato e si è messo a ridere, ma nella seconda ho riso io".

ZAZA - "Sono contento anche per il gol di Simone (Zaza ndr), è un ragazzo d'oro e lavora sempre, ed è un esempio per tanti compagni. In questa stagione ha avuto molta sfortuna, ma oggi grazie a lui abbiamo riaperto la gara. Champions? Pensiamo a lavorare e voliamo bassi, dobbiamo solo provare a fare sei punti nelle due gare che restano, poi a fine campionato tireremo le somme". Poi, una promessa: "Ora non voglio fermarmi, voglio segnare ancora tantissime gol - conclude Belotti -".