Torino, Giampaolo guida l'ultima seduta del 2020: nel mirino il match con il Parma

TORINO - "Allenamento pomeridiano per il Torino, in vista del match di domenica 3 gennaio contro il Parma allo stadio 'Tardini' (calcio d'inizio alle ore 15). Marco Giampaolo ha diretto una sessione tecnico-tattica che si è conclusa con una partita a ranghi misti, con tempo e campo ridotti. In calendario domani una sessione di allenamento, al Filadelfia". Sul proprio sito ufficiale, il club granata ha fornito il report dell'allenamento odierno, l'ultimo del 2020. I ragazzi di Giampaolo torneranno al lavoro nel giorno di Capodanno, quando mancheranno circa 48 ore alla delicata sfida con i ducali di Liverani.