Pagelle Atalanta-Torino: Rincon ringhia, Baselli in crescita

Colpevole in tutti e tre i gol: si siede su Ilicic, mette in porta un cross di Gosens e respinge corto su Muriel. Non vogliamo infierire e per questo gli diamo un 5 di incoraggiamento: la serie di errori stagionali, però, si allunga.

IZZO 6.5

Si lascia scappare Muriel che dà il la all’azione del secondo gol. Si riprende subito e non ne fa passare più una. Difende con grinta e rabbia, quasi come a voler dimostrare quello che vale.

NKOULOU 6

Come Izzo. I primi dieci minuti sono da dimenticare, poi però prende in mano la difesa e chiude tutti i varchi. Gioca anche il pallone di prima, imposta, cerca i compagni e li porta fuori dall’area granata. Anche per questo il Toro cresce. Perché non si fa più schiacciare.

BREMER 6

Che errore al 14'. Anzi, doppio errore. Una palla calciata lunga e male per Zaza, che De Roon prende e rilancia subito per Ilicic che supera Sirigu. E dopo aver sbagliato il lancio il brasiliano non riesce neppure a chiudere sullo sloveno. Si riscatta scaraventando il rete il pallone del 2-3, quello che spiana la strada alla grande rimonta.

SINGO 5.5

Spinge poco, sbaglia tanto e difende in maniera approssimativa. Poi un lampo a metà ripresa (25'): dal limite dell’area, con l’esterno, scheggia la traversa.

VERDI (28’ st) 6

Sua la punizione che Bonazzoli ha trasformato in gol. Nei calci piazzati è bravo, ma fa solo questo.

RINCON 6.5

Che bello all’inizio l’assist per Zaza. Dopodiché fa quello che gli riesce meglio: conquista palloni.

GOJAK (38' st) ng

MANDRAGORA 7

Botta e traversa su cui Bremer segna. E poi procura il rigore con un lancio a Belotti che viene atterrato. Nella ripresa cambia posizione e prosegue su alti livelli. Fa schizzare via la palla con grande velocità.

LUKIC 5.5

Ha servito due buoni palloni, ma ha anche sbagliato molto e non ha fatto filtro.

BASELLI (1' st) 6.5

Contribuisce a cambiare la partita. Testa alta, passaggi giusti, nel posto giusto, sempre.

MURRU 5.5

Sul 3-0 per l’Atalanta si è divorato un gol semplice: a porta spalancata invece che provare con forza conclude con un tiro da calcetto che Gosens salva sulla linea. Comunque ha una bella spinta.

ANSALDI (11' st) 6

Porta esperienza.

ZAZA 5.5

Dopo otto minuti sfi ora il gol con una bella girata che finisce fuori di poco. Un segnale? No, purtroppo per i granata. Nel secondo tempo ha una buona palla che Toloi riesce a salvare.

BONAZZOLI (36' st) 7

Che gol: di testa, bellissimo, di rapina. Ha dimostrato di avere gli attributi, il ragazzo. Bravo e complimenti.

BELOTTI 6.5

Gol e tanta, tanta battaglia. Il solito grande capitano. E bravissimo, sportivo, leale quando ha detto all’arbitro di non aver subito fallo evitando pure a Romero l’ammonizione.

ALL. NICOLA 7

Non si è mai arreso, dopo lo 0-3 molti tecnici si sarebbero smontati. Lui no.