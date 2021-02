Toro, Izzo: "Sapremo uscire da questa situazione"

TORINO - "Questa rimonta è la dimostrazione della nostra voglia di non mollare, di uscire da questa situazione e mattone dopo mattone lo faremo vedere sempre di più. Crediamo fortemente in noi stessi": così, sui social, Armando Izzo. Grandissimo protagonista, ancora una volta. Lontani i tempi in cui seguiva il Toro dalla panchina o dalla tribuna. Nonostante fosse fuori dai progetti di Giampaolo il difensore granata ha tenuto duro e, pure nonostante diversi infortuni, non ha mai mollato. Nelle ultime partite con il tecnico abruzzese ha trovato posto, così come adesso con Nicola. Ieri a Bergamo si è battuto come un leone. La botta alla testa di Benevento è solo un brutto ricordo e il giocatore è tornato su livelli da Nazionale. Sì, perché continuando di questo passo non potrà passare inosservato, in ottica azzurra. Uno dei suoi grandi obiettivi, si sa, è quello di salire sul charter che porterà l’Italia di Mancini a disputare la fase finale dei campionati europei di giugno. Ha voluto restare al Toro per salvarlo. Ne ha fatto una questione di principio e i risultati sono sotto

gli occhi di tutti. Anche ieri, subito dopo la partita, sui social ha dispensato parole di grande ottimismo, convinto che il Toro abbia intrapreso la strada giusta. Questo è un gruppo che non si arrende tanto facilmente come ha confermato anche la partita di Bergamo.