Lotito, "dispetto" a Cairo: mail alle 23.55?

La cosa più meschina, secondo noi, sono i risolini di certi presidenti e dirigenti. Per la serie: «Hai saputo l’ultima di Lotito contro Cairo?». «A cosa alludi, alla Pec?». «Sì, esatto. Sto già ridendo». Ma quei risolini sono comunque collegati alla tragedia mondiale del Covid . E, nello specifico, tra i 10 contagiati granata post focolaio inglese (8 giocatori, un medico e un factotum), c’è anche stato un calciatore che ha persino rischiato di finire in ospedale, tanto è stato male per giorni. Per cui di tutto si potrà anche ridere, ma in certi casi il buon gusto può pure imporre altre scelte. Però Cairo, nel mondo del calcio, sta sulle croste a tanti, si sa. [...]

Ebbene, avendo Mastrandrea comunicato ieri ufficialmente la data della sua sentenza alle parti in causa, la Lazio potrà costituirsi davanti al giudice contro il ricorso granata sino alla mezzanotte di oggi (cioè due giorni prima della sentenza stessa, come da normative), presentando proprie memorie difensive per cercare di ottenere la vittoria a tavolino (i granata, invece, puntano ovviamente a una nuova calendarizzazione dell’incontro da parte della Lega, post rinvio imposto dalla giustizia sportiva. Ma tra ricorsi e controricorsi già scontati, si arriverà sino al 3° grado di giudizio davanti al Coni: e nel caso la partita si giocherà a maggio, molto probabilmente). Ordunque, detto che la Lazio da giorni sta ripetendo ai quattro venti che si costituirà contro il Torino (a differenza di una Juventus “silente” a ottobre davanti al caso Napoli: altro stop domiciliare Asl per Covid, con successo finale partenopeo al Coni), Cairo non avrà solo un problema in più da superare (appunto un avversario davanti a un giudice da convincere), ma molto probabilmente subirà anche un... dispetto da Lotito. E quanto tra i due scorra da anni un’avversione grande e velenosa lo sanno anche sul pianeta nano Plutone, ormai (basti una citazione. Lotito dixit, a novembre: «Cairo mi odia». Sentimenti ricambiati, comunque).

Beh, la Lazio già da giorni sta studiando di presentare le proprie memorie difensive al giudice solo oggi in extremis via mail, ovviamente spedendo il tutto con una Pec, a un orario il più possibile vicino alla mezzanotte. Non dando così il tempo al Torino di studiare le carte lotitiane e, nel caso, di ribattere con nuove proprie memorie da consegnare al giudice (anche il club granata deve infatti ricevere la documentazione biancoceleste, così come la Lazio aveva immediatamente ricevuto copia del ricorso cairota). Entrambi i club, infatti, possono depositare le carte al massimo entro la mezzanotte di oggi. Poi vediamo se davvero i legali di Lotito aspetteranno sino alle 23 e 55. Comunque sia, non solo a Roma questo si dice, tra un pissi pissi e l’altro. E siccome il paese è piccolo, la gente mormora. E qualcuno ride anche, meschinamente.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione di Tuttosport