Torino al lavoro: partita in famiglia per Nicola

TORINO - Il Torino ha chiuso la settimana della sosta per le Nazionali con un allenamento mattutino svolto nella giornata di oggi. Al Filadelfia è andata in scena una partita di allenamento per la quale la rosa granata è stata integrata dall'innesto di alcuni elementi della squadra Primavera che hanno completato l’organico per compensare le assenze dei granata convocati nelle rispettive selezioni nazionali. Al termine della seduta il tecnico Davide Nicola ha concesso una domenica di riposo al gruppo: gli allenamenti del Torino, in vista del derby contro la Juventus alla ripresa, ripartiranno lunedì 29 marzo.