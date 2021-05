Torino in campo: a parte Izzo, terapie per Nkoulou

TORINO - Non c'è tempo di riposare per il Torino dopo il pari di ieri a Verona. Al Filadelfia i granata hanno subito cominciato a lavorare in vista della sfida di mercoledì al Milan, con mister Nicola che ha diviso la rosa in due gruppi: lavoro defaticante per chi ha giocato contro i gialloblù, mentre gli altri elementi a disposizione hanno effettuato una sessione tecnica. Per quanto riguarda i singoli Izzo e Milinkovic-Savic hanno svolto un lavoro differenziato. Solo terapie per Murru e Nkoulou.