Toro, si tratta per Pezzella: prestito con obbligo e contratto di tre anni

Pezzella, è il calciatore ideale per sostituire Nkoulou

Si parte da un assunto: la società di Commisso è disposta a ragionare dell’uscita di un giocatore in scadenza nel 2022, e che per adesso non manifesta l’intenzione di rinnovare. Già, una situazione che il Toro ha vissuto con Sirigu, con il quale si è proceduto con la rescissione contrattuale propedeutica al suo passaggio al Genoa, e che ora si trova ad affrontare sul fronte Belotti. La stessa Fiorentina, però, non ragiona di prestito secco o con diritto, comprensibilmente considerato che tra un anno non avrebbe più alcun controllo, su Pezzella. Sudamericano arrivato a Firenze - nel 2017 dal Betis Siviglia - che ha in essere un contratto da 1,2 milioni, e che al Toro, come ad altre pretendenti (ad esempio il Cagliari) chiede un aumento. E un prolungamento della durata di tre anni, quindi con un orizzonte temporale che andrebbe a terminare nel 2024: il Toro, in tal senso, è d’accordo. I confronti sono in atto: Pezzella è tra i profili più seguiti, per sostituire Nkoulou (svincolato) nonché Lyanco (resta nei piani dello stesso Betis e in seconda battuta del Bologna). Un altro nome circolato ieri è poi quello di Boyata, centrale belga che l’Hertha Berlino valuta 5 milioni di euro.