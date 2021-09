Il Torino verso il Sassuolo: Djidji in gruppo. Belotti, Verdi, Zaza e Izzo out

TORINO - Nuova seduta di allenamento per il Toro in vista della prova di domani sera contro il Sassuolo. A Reggio Emilia i granata di Juric devono dare continuità ai risultati, dopo i primi punti in campionato ottenuti contro la Salernitana. Resta nutrita la schiera di giocatori che non si allenano con il gruppo. A partire da Belotti, che nella migliore delle ipotesi potrà andare in panchina a Venezia per poi tornare pienamente disponibile per il derby del 2 ottobre.