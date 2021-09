Toro, Belotti non può correre. Così, addio derby

TORINO - Brutta storia: il Gallo non canta più, il Toro è preoccupato, il paese è piccolo e la gente mormora. Mormora, per esempio, che i consulti non siano finiti. Juric non si dà pace, perché l’orecchio non gli dà tregua. Come a dire: ne ho già sentite tante. «All’inizio si parlava di una possibile microfrattura, poi è stato detto di no, che era una contusione tibiale, fortissima». Ricorderete: l’infortunio in Fiorentina-Torino 28 agosto, quell’entrataccia di Quarta. (...) La diagnosi diffusa dal club, primo settembre: nessuna microfrattura e nessuna lesione tendinea, ma solo (si fa per dire) «un forte trauma contusivo» alla caviglia destra. (...)

Per il derby solo un posto in tribuna

Eppure nella scorsa settimana nuove speranze si coglievano, nel pieno del «percorso terapeutico di recupero» extra-prato, con vista sul derby (2 ottobre). E con la convinzione di poter rivederlo in campo al Fila in questi giorni fino a ricominciare gli allenamenti. Invece, niente anche stavolta. Il Gallo continua a sentir dolore. «Non riesce neanche a corricchiare» (…). Domanda: non è che il Gallo ha qualche timore in più a forzare/rischiare, visto che è in scadenza? Risposta: «No. È un leone. Ci sta male anche lui, è dispiaciutissimo di non poter tornare. A livello umano lo vedo bene, aperto, voglioso. E comunque il fatto che sia in scadenza non è un problema, ma un vantaggio per tutti» Vuole farsi licenziare da Cairo? Ride: «Beh, per tutti no… Per lui e per l’allenatore però sì, è un vantaggio. Per lui perché chi è in scadenza è stramotivato a mettersi in vetrina e quindi è portato a dare anche più del massimo. E per l’allenatore proprio perché dispone di un giocatore così. Speriamo solo che passi per sempre questo problema». Se ne riparlerà per Napoli dopo la sosta, 17 ottobre. Il derby, oggi come oggi, è solo un posto in tribuna.

