Così il Torino ricorda Meroni a 54 anni dalla morte

Oggi, in tutto il mondo Toro, è il giorno del ricordo e del rispetto. Il club granata ha voluto omaggiare la memoria del grande Gigi Meroni a 54 anni dal tragico incidente. Il 15 ottobre del 1967, infatti, la 'Farfalla Granata' moriva a soli 24 anni, travolto da un'auto mentre attraversava a piedi corso Re Umberto, nel centro cittadino. Come da tradizione, il club di via Arcivescovado ha ricordato Meroni con un video commemorativo pubblicato sui propri canali ufficiali. Il Direttore Operativo, Alberto Barile, in rappresentanza del Presidente Urbano Cairo e di tutto il Torino FC ha deposto un mazzo di fiori di fronte al monumento a lui dedicato.