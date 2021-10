TORINO - Di nuovo in campo il Torino di Juric in vista della sfida di martedì contro il Milan. Il tecnico granata ha dovuto fare a meno di Ansaldi, che si è sottoposto a terapie a causa di alcuni fastidi muscolari, e ai soliti Pjaca e Verdi, ancora impegnati nel lavoro differenziato. La seduta domenicale, svolta in mattinata, è consistita di analisi tattica al video e lavoro tecnico in campo: nessun dettaglio sarà lasciato al caso in vista della sfida ai rossoneri.