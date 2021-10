Belotti, 100 gol in A: "Il contratto? Decido a fine stagione"

TORINO - Andrea Belotti si gode il centesimo gol in Serie A , dopo tanti problemi fisici e con una condizione fisica ottimale ancora da raggiungere: "I miei gol servono ad aiutare la squadra e per questo devo farne più possibile - dice a Dazn l'attaccante del Torino, che ha chiuso il 3-0 sulla Samp con un diagonale vincente - dopo il palo ho pensato che sfortuna, però sono cose che capitano. Non avevo preparato nulla, ma ora festeggeremo e punteremo ad altri traguardi".

Belotti e il futuro

Sul suo momento di forma, Belotti ha detto: "Quando entro in campo cerco sempre di dare tutto me stesso, perché è giusto dare sempre il massimo. Dentro di me c'è un po' di voglia di rivalsa per due stagioni deludenti e c'è voglia di fare una grande stagione per rendere felici i nostri tifosi". Inevitabile parlare del futuro, con il contratto in scadenza a giunto: "Con Juric sono stato chiaro fino dal primo giorno, la scelta è quella di rimanere qui per fare una grande stagione e poi fare le valutazioni alla fine. Entrambi sapevamo questo fin dal principio, il patto era quello, ora dobbiamo pensare solo a fare una grande stagione, affrontando una partita alla volta. Passi in avanti ce ne sono stati, ora dobbiamo migliorare ancora di più: è l’obiettivo mio e di tutti".