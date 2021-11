Torino, la cooperativa del gol: hanno segnato già in 10, è record

La cooperativa granata del gol, con Ivan Juric a guidarla in questo primo scorcio di campionato, ha già stabilito un record. Da quando la Serie A si gioca a girone unico – cioè dalla stagione 1929/1930 – il Torino non aveva mai segnato con 10 giocatori diversi nelle prime 11 partite di campionato. Contro la Sampdoria hanno trovato per la prima volta il gol Praet e Singo. Rispettivamente il 9° e il 10° giocatore del Torino a segno in questa Serie A. Degli altri 8 marcatori, Belotti aveva timbrato alla prima contro l’Atalanta, mentre la prima volta di Verdi era stata nella sconfitta contro la Fiorentina. In Torino-Salernitana era arrivata la prima gioia per quattro giocatori: Sanabria, Bremer, Lukic e Pobega. Pjaca ha deciso con il suo primo centro in stagione la sfida contro il Sassuolo, l’altro croato Brekalo ha festeggiato il primo gol in Italia contro il Venezia.