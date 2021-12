Toro, pugno duro della società verso chi rifiuterà la cessione

TORINO - Il Toro non può più permettersi di tenere giocatori che guadagnano oltre un milione e mezzo all’anno e non rientrano nei piani del tecnico. Elementi che continuano a deludere negli anni e che non hanno mai fatto fare alla squadra il salto di qualità. Non ce ne voglia nessuno ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti: nelle ultime due stagioni, per esempio, i granata hanno evitato la Serie B per poco. Parla il campo. Ma l’aspetto che più ha indispettito i vertici societari è l’atteggiamento: perché quest’estate, dopo che Juric aveva già deciso chi tenere e chi dare via, alcuni di loro hanno rifiutato il trasferimento.