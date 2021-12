Toro, in Coppa d'Africa Ola Aina deve fare il salto di qualità

TORINO - Ivan Juric si è messo il cuore in pace da tempo. Già sapeva che a gennaio avrebbe perso Ola Aina : lo immaginava sin dai mesi estivi. Perché l’esterno sinistro cresciuto nelle giovanili del Chelsea è un punto fermo della Nigeria : elemento molto importante per il ct Augustine Eguavoen , che lo ha chiamato per disputare la Coppa d’Africa in Camerun . Con credenziali notevoli: anche grazie al ritorno di Victor Osimhen le Super Aquile puntano al bersaglio grosso in una manifestazione il cui l’ultimo successo risale al 2013 (finalissima vinta 1-0 contro il Burkina Faso ). Ola Aina sarà dunque uno dei protagonisti della Coppa d’Africa che inizierà il 9 gennaio, con buona pace del Toro , che sta valutando anche la possibilità di intervenire sul mercato per assicurarsi un esterno sinistro che faccia al caso di Juric .

Solo in tre occasioni non è sceso in campo

Già, perché la stagione di Aina non è stata esaltante fino a questo momento: anche nel nuovo corso del tecnico croato le prestazioni sono caratterizzate da una profonda discontinuità. I passi in avanti, dopo il positivo prestito al Fulham, non sono così evidenti come avrebbero sperato in casa granata. Eppure il minutaggio non gli è mancato: 16 presenze in campionato non sono poche. Solo in tre partite il nigeriano classe ’96 non ha avuto la possibilità di dare il proprio contributo: contro Venezia (per via di un permesso speciale per motivi familiari accordato dalla società), Roma e Bologna. Per il resto Aina è stato uno dei più utilizzati, anche per via delle tante assenze di Cristian Ansaldi, indispensabile quando è al top della condizione ma troppo spesso vittima di infortuni muscolari che ne diminuiscono l’impiego [...]