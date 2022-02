Toro, è tornato Belotti! Dopo 2 mesi e mezzo presente col Venezia

TORINO - Era un altro anno, ma soprattutto era un altro Toro non ancora rifinito dagli arrivi invernali che, nel ruolo di centravanti, hanno portato in dote a Juric l’ex milanista Pellegri. […] Era appunto un altro anno, ma soprattutto un altro Toro. Che invece ieri ha ritrovato il Gallo, finalmente recuperato dopo 71 giorni di stop per svolgere i primi lavori assieme ai compagni. Ha dovuto attendere quasi due mesi e mezzo, ma adesso è tornato a correre sul prato del Fila traguardando il rientro in campo in una prova ufficiale. Difficilmente già nella sfida di sabato in casa contro il Venezia: una sua presenza in panchina avrebbe comunque un effetto positivo, ma alla bisogna non è da escludere che Juric possa decidere di buttarlo nella mischia fin dall’incrocio con i veneti. […]