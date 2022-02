Toro, Praet ai box per almeno 2-3 mesi!

Praet out almeno 2-3 mesi

Allenamento pomeridiano, ieri, e (come da bollettino del club) "infrazione ossea a livello del quinto metatarso del piede destro. L’arto è stato immobilizzato. Ulteriori valutazioni", dopo i primi accertamenti a caldo, "verranno effettuate nei prossimi giorni con accertamenti strumentali". Diagnosi realistica, oggi come oggi: out come minimo per un paio di mesi, più facilmente tra i 2 mesi e mezzo e i 3: ma se va bene, se tutto filerà liscio. Significherebbe tornare a giocare una partita di campionato verso la fine di aprile, sempre toccando ferro. E il campionato terminerà il 22 maggio [...]