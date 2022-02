Toro, Juric colpito da Izzo: così pensa di rilanciarlo

TORINO - In pochi hanno visto sabato sera una scena che non è invece passata inosservata a Ivan Juric. Dopo il gol incredibilmente annullato a Belotti, nei concitati momenti del Var, Armando Izzo è stato fermato con difficoltà dal team manager Pellegri. Il difensore napoletano era furibondo, il più arrabbiato di tutti e stava andando a chiedere spiegazioni dirette all’arbitro Giua. E qui arriviamo al dunque: di solito un giocatore, considerato riserva delle riserve, se ne sta seduto in panchina a seguire l’evolversi della partita senza particolari sussulti o emotività visto che difficilmente sarà preso in considerazione. Ne vediamo tante situazioni del genere con giocatori sfiduciati, quasi rassegnati, che non vedono l’ora arrivi la fine della stagione, e conseguentemente di ogni partita, per andarsene via. È vero che Izzo ha rifiutato diverse destinazioni sia nel mercato estivo sia in quello invernale, ma resta comunque un difensore di qualità che sino a un paio di anni fa era considerato uno dei migliori e Mancini, nelle sue prime apparizioni azzurre, lo aveva addirittura convocato. Poi la discesa, inesorabile e per certi versi inspiegabile che lo ha catapultato nella più assoluta precarietà.