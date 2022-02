Il Toro prepara il derby: la Juve al video. Fares, che sostegno!

Il Toro è già in pieno clima derby. Ivan Juric sta preparando la stracittadina contro la Juventus: concentrazione ai massimi livelli al Filadelfia, per una sfida che come sempre vale molto più dei tre punti in palio. Ieri la squadra ha analizzato gli avversari davanti al video: attenzione maniacale ai dettagli, ai movimenti e in particolare alle ultime tre gare dei bianconeri (Verona, Sassuolo in Coppa Italia e Atalanta), quelle con Dusan Vlahovic al centro dell'attacco. Dopo la teoria, subito la pratica: i giocatori sono scesi in campo svolgendo un programma tecnico. Juric dovrà studiare una nuova trequarti: l'assenza di Dennis Praet rimescola le carte. Le buone notizie, tuttavia, riguardano i recuperi in mezzo: tornano sia Lukic che Mandragora dopo la squalifica. Intanto ieri Mohamed Fares ha festeggiato i 26 anni. Si fa per dire, visto il momento amarissimo che sta attraversando l'esterno algerino, arrivato nel mercato di gennaio in prestito dalla Lazio e subito incappato nella rottura del legamento crociato del ginocchio. Il popolo granata gli sta dimostrando comunque grande vicinanza: Fares, in una fase della carriera così delicata, ha bisogno di sostegno. E i tifosi del Toro, al pari dei compagni di squadra, non lo stanno lasciando solo.