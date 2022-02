Toro, i tifosi a Cairo: "Fai qualcosa per tenere Belotti e Bremer"

TORINO - Un derby tira l’altro. Appena finito quello giocato sul campo, l’altra sera, subito è ripartito quello parlato all’interno della tifoseria. Tifoseria che, si sa, nell’era Cairo si è via via frammentata fino a suddividersi, sostanzialmente, in due macrogruppi. Da una parte gli “accontentisti”, cioè coloro che ricordano lo sfacelo prima dell’avvento del fu papa Urbano , dalle frequenti retrocessioni alle pletore di pipponi inenarrabili in maglia granata fino al fallimento legato a Cimminelli anche se forse targato qualcos’altro. Sull’altro fronte, ecco contrapposti i cosiddetti “maicuntent” (in piemontese, i mai contenti, diciamo gli eterni insoddisfatti ).

Juric ha ricreato il Toro

Costoro - partendo dal presupposto, fondato, che il Torino Fc non rappresenti più da tempo le prerogative che la società e la squadra dovrebbero avere per potersi dire Toro - non soltanto vedono il bicchiere sempre mezzo vuoto, ma hanno ormai radicalizzato il dissenso al punto da non nutrire più alcuna fiducia in un vero riscatto, da non credere più in nessuna promessa della dirigenza, da vedere o anche solo paventare dietrologie nefaste a fronte di eventi positivi, da pregare per un passaggio di proprietà quale che dovesse essere l’aspirante acquirente, da considerare i giocatori macchiati o comunque guastati dal peccato originale, il cairismo, e dunque non degni di essere tifati, sostenuti, applauditi. Anche quando, come adesso, lo meritano. A partire dal loro allenatore, Juric, qui ribattezzato Ivan il Credibile: lui che sì ha ricreato in campo un Toro. E chi lo nega, probabilmente avrebbe trovato il modo di sindacare anche se venerdì il derby si fosse vinto anziché pareggiato [...]