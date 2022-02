Toro, il piano di Juric per recuperare Milinkovic-Savic

TORINO - Quanto durerà ancora la fiducia di Ivan Juric nei confronti di Vanja Milinkovic-Savic? É questa la domanda più ricorrente nell’ambiente granata, dopo l’esito di un derby che ha indubbiamente saldato la fiducia della tifoseria nei confronti della squadra, contestualmente aumentando le perplessità sulla tenuta del portiere. Questa volta, cioè venerdì sera, superato da un colpo di testa di De Ligt che ha sorpreso il serbo, nella circostanza mal posizionato e peggio coordinato. […] Le prime indicazioni dal Fila, riaperto ieri per un allenamento mattutino dopo i due giorni di stop seguiti al derby, dicono di un tecnico deciso ad aiutare ancora il serbo: pure penalizzato dal Covid, nel suo difficile 2022. Ora come ora è insomma in atto l’operazione recupero, nei confronti del portiere che anche contro il Cagliari di Mazzarri dovrebbe avere garantito il posto dal primo minuto. Juric in questi giorni cercherà di infondergli tranquillità, ma anche di stimolarlo a una concentrazione che nelle ultime uscite è mancata. Agirà quindi sulla testa, oltreché sui fondamentali: parate basse, uscite e rilanci, per Vanja saranno giorni particolarmente duri.