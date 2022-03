Juric, Toro rock anti Mihajlovic

MILANO - Un premio come “Amico dei Bambini” ieri, ma il premio più ambito sarebbero i tre punti domenica contro il Bologna. […]. Nell’albero genealogico calcistico, sicuramente vicino a Juric c’è anche Mihajlovic, collega con il quale in passato c’è stato qualche battibecco - vedi alla voce “polemica sulla velocità del raccattapalle” del 2016, quando Juric era alla guida del Genoa e invece il Toro era la squadra di Sinisa -, ma anche stima. Del resto, il temperamento di entrambi li ha resi gli allenatori più amati tra quelli che hanno guidato in tempi recenti i granata. […] Vincere contro il Bologna potrebbe ridare smalto alla squadra per questo marzo che, oltre ai rossoblù, vedrà il Toro impegnato contro Inter e (una delle ex di Juric), il Genoa. Per provare a immaginare una classifica bella, di quelle che danno soddisfazione. […] Non sarà facile, considerato che Mihajlovic ha una tradizione favorevole contro il Toro: in 12 scontri da avversario sono state cinque le vittorie di Sinisa: 3 le sconfitte, 4 i pareggi. […] Da allenatore del Verona, a Juric non è mai riuscito di fare uno sgarbo al collega, considerando che l’unica volta che non ha pareggiato, ha perso. Il cambio d’aria potrebbe fargli bene per riuscire, finalmente a mandare ko il vicino rivale (croato Juric, serbo Miha).