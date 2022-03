Torino, Juric avvisa l'Inter: "Sono forti ma cercheremo di vincere"

TORINO - "L'Inter è una squadra di campioni, che può colpire in ogni momento, ma cercheremo di vincere e far bene": il tecnico del Torino, Ivan Juric, avvisa i nerazzurri in vista del posticipo di domenica sera al Grande Torino. "Spero di proseguire sull'onda delle ultime prestazioni - aggiunge l'allenatore ai microfoni di Torino Channel, nonostante la squadra non vinca da due mesi - perché al di là dei risultati, tutti i dati che abbiamo dicono che abbiamo fatto bene".