Toro-Inter, la sfida dei giganti tra Bremer e Dzeko

MILANO - Per averlo al top contro Bremer, Simone Inzaghi l’ha tenuto in ghiacciaia a Liverpool, attirandosi pure qualche critica nonostante l’espulsione di Alexis Sanchez arrivata 80” dopo il gol di Lautaro Martinez avesse complicato ulteriormente quella che già era una “mission impossible”. Domenica, al “Grande Torino”, obiettivo dell’Inter sarà vincere per tenere nel mirino il Milan (che, a meno di sorpresissime, batterà l’Empoli a San Siro) e, per riuscirci, l’allenatore punterà tutto su Edin Dzeko. […] Ivan Juric sa bene che Inzaghi ha tenuto a riposo Dzeko proprio per riproporlo al top contro il Toro, ma lui possiede la “Kryptonite dei centravanti”, ovvero Gleison Bremer, l’uomo che ha già saputo annullare Vlahovic tanto in maglia viola, quanto nel derby, e che all’andata - quando fu il migliore in campo del Toro - ha costretto Dzeko a girare a largo. In posizione più defilata, da rifinitore, il centravanti ha però regalato a Denzel Dumfries il pallone che ha sghiacciato e deciso la partita, azione che dimostra quanto può essere difficile limitare l’ex romanista per la capacità innata nel saper arretrare il raggio d’azione nel caso in cui - come accadrà col Toro - si troverà di fronte un mastino implacabile.