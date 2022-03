Il Toro e Juric aspettano l'Inter per sfatare tre tabù

TORINO - Tre tabù da sfatare: questo l'obiettivo di Ivan Juric e del suo Toro che ospiteranno l'Inter nel posticipo della 29ª giornata di Serie A. Il primo riguarda proprio l'allenatore croato e il suo ruolino personale contro Simone Inzaghi, dal momento che il condottiero nerazzurro è tra i colleghi contro cui è uscito più volte sconfitto nei precedenti incroci in carriera. Gli altri due sono invece più centrati sulla squadra, che non riesce a conquistare i tre punti da sei gare e in questa stagione non è mai riuscita a portare a casa l'intera posta quando si è trovata di fronte una delle big del campionato, pur avendo sempre ben figurato nei precedenti confronti, compresa la gara di andata con i nerazzurri. Un tabù che sarà difficile riuscire sfatare domenica sera nella sfida in programma al 'Grande Torino', anche se la squadra di Juric proverà a fare del proprio meglio per mettere i bastoni tra le ruote alla corazzata interista, in corsa per lo Scudetto.